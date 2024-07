A sud di Palermo 5 cantine producono alcuni dei migliori vini bianchi e rossi della Sicilia Ecco quali sono

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 16 luglio 2024) È una delle denominazioni più estese, ma nonostante ciò non è tra le più conosciute. Stiamo parlandoDoc Monreale, che lambisce il confine meridionale del comune di Parlemo e poi si estende verso sud, coinvolgendo in parte i comuni di Monreale, che dà il nome alla denominazione, e Piana degli Albanesi, e per intero i comuni di Camporeale, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Santa Cristina Gela, Corleone e Roccamena. foto di www.facebook.com/casealte/ Monreale. Il territorio I comuni citati fanno parte di quello che storicamente era il comprensorio dell'Arcivescovado di Monreale, territorio legato all'Abbazia di Santa Maria La Nuova, centro religioso nato negli anni '70 del XII secolo. Le radici storichedenominazione vanno cercate qui: quelle più attuali invece risalgono al 2000, anno di creazioneDoc. foto di www.facebook.