WWE | Meiko Satomura torna sul ring sarà tra le protagoniste del tour in Giappone!

(Di lunedì 15 luglio 2024) La WWE ha annunciato diversi nomi per l’imminenteinda tre date che si svolgerà settimana prossima, toccando Osaka e Tokyo (per due sere consecutive) dal 25 al 27 luglio. Oltre ai top name come Cody Rhodes e agli idoli di casa Shinsuke Nakamura ed Asuka (chepresente nonostante l’infortunio e l’operazione avvenuta qualche settimana fa), ancheapparirà e tornerà suiWWE per la prima volta dal marzo 2023, quando fu sconfitta da Roxanne Perez con in palio l’NXT Women’s Title in quel di Roadblock. La leggendaria lottatrice, in WWE dal 2020 con un ruolo off-screen da producer ed allenatrice,dunque protagonista della tre giorni nel suo Sol Levante, insieme ai già citati ed al resto del Damage CTRL.