Usa cambia tutto? Biden | Facciamo un passo indietro Trump | Uniamo il Paese

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il presidente Usa, Joe, ha parlato agli americani, dopo che il suo rivale, Donaldè sopravvissuto a un tentativo di omicidio. In un raro discorso dallo Studio Ovale,ha ammonito: “E’ tempo di abbassare la temperatura della politica. La situazione politica in questoè diventata molto accesa. E’ ora di calmarla”, ha detto il presidente nel terzo discorso della sua presidenza pronunciato dallo Studio Ovale. La politica, ha spiegato, “non deve mai essere un vero e proprio campo di battaglia”, le “differenze si risolvono alle urne e non con le pallottole” e “niente è ora più importante che restare uniti. La sparatoria di ieri al comizio di Donaldin Pennsylvania richiama tutti noi a fare un”. L’81enne presidente democratico ha affermato che entrambe le parti hanno la responsabilità di abbassare la tensione in vista di elezioni profondamente polarizzate che ora rappresentano un “momento di prova” per gli Stati Uniti.