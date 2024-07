Trump archiviato il caso dei documenti riservati sottratti alla Casa Bianca | Basta caccia alle streghe

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 15 luglio 2024) La giudice federale statunitense Aileen Cannon haildeiche Donaldavrebbe fatto fuoriuscire dportandoli nella sua residenza privata a Mar-a-Lago, in Florida. Il verdetto è stato pronunciato oggi, lunedì 15 giugno, proprio all’indomani dell’attentato controa Butler, in Pennsylvania. “Tutti i casi contro di me dovrebbero essere archiviati”, ha commentato sul social Truth l’ex presidente degli Stati Uniti, che fra poche ore sarà proclamato ufficialmente come candidato presidente del Partito repubblicanoelezioni del prossimo novembre. Ildeiè statoper un vizio di forma: secondo la giudice Cannon la nomina da parte del Dipartimento di Giustizia di Jack Smith come consulente speciale per le indagini era incostituzionale.