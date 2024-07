Soccorsi in mare nessun ritardo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) "Visti gli spiacevoli rumors letti sui social, teniamo a sottolineare che i nostri equipaggi, attivati dalla Centrale operativa 118, intervengono prontamente in ogni evento di soccorso in cui sono chiamati ad operare con mezzi e personale formato e costantemente sottoposto a verifiche". Così la Croce Gialla Falconara, dopo alcune discussioni in rete in merito ai tempi di intervento della macchina dei(pubblica assistenza compresa, ndr) negli ultimi due drammatici fatti di cronaca in spiaggia, la morte del 12enne Abdou Diokhane e la bimba di 9 anni che lotta per la vita al Salesi. "Nella fattispecie dei due piccoli pazienti vittime di annegamento, oltre all’ambulanza di emergenza territoriale intervenuta insieme all’elisoccorso, è stato attivato in entrambi i casi il quad in servizio sul litorale falconarese, che è riuscito a recarsi in tempi brevissimi dai due infortunati essendo già presente in spiaggia - hanno chiarito dalla Croce Gialla Falconara -.