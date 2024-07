Shannen Doherty | sui social le reaction dei colleghi sulla sua morte

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il mondo dello spettacolo e milioni di fan da tutto il mondo stanno affrontando il lutto per la perdita di, star di serie TV di successo come Beverly Hills 90210 e Streghe. Amatissima da grandi e piccini, le sue interpretazioni hanno conquistato generazioni intere e rapito il cuore di milioni di spettatori. L’attrice è morta a soli cinquantaquattro anni il 14 Luglio 2024 a causa di un tumore contro cui combatteva ormai da tempo, scatenando una valanga di commenti e pensieri per lei sul web. Fan da ogni dove e i suoi, soprattutto, la ricordano con parole d’amore. Alyssa Milano si è espressa sul sito Todayscomparsa della collega nonostante, e senza dimenticare, i burrascosi trascorsi che le videro protagoniste anni fa.