Sarteano | si ribalta con la mietitrebbia uomo soccorso con l’elicottero Pegaso

(Di lunedì 15 luglio 2024)(Siena), 15 luglio 2024 – Paura per undi 61 anni, rimasto ferito dopo ilmento della sua. Accade nel comune di, sulla strada per Radicofani. L’era intento a una serie di lavori nei campi quando appunto è avvenuto l’incidente. Erano le 17.25 e le telefonate disono partite subito. A intervenire, l’automedica dall’ospedale di Montepulciano e un'ambulanza di Celle sul Rigo, frazione di San Casciano dei Bagni. Con il personale sanitario, sono arrivati anche i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e l’Asl, visto che si è trattato di un incidente sul lavoro. L’è ferito ma non in pericolo di vita ed è stato trasportato conal prontodi Siena. .