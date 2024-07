Pordenone Premio di 70 mila euro al fine di agevolare l’avvio di imprese nelle zone rurali

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Anche per l’annualità 2024 la Giunta regionale stanzia quasi 2 milioni e mezzo dia favore deldi aziende agricole guidate da giovani imprenditori. Il sostegno è concesso in forma di, pari a 70, a chi decide di avviare un’attività agricolaareedel territorio regionale, abbia meno di 41 anni di età e che presenti un “business plan” per lo sviluppo dell’attività. Una misura che, negli ultimi anni, ho mostrato di funzionare attirando, in particolarearee montane, diversi giovani imprenditori”. Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari e montagna Stefano Zannier dopo l’approvazione, nella riunione dell’Esecutivo regionale, della delibera che dà il via libera al bando per l’accesso ai fondi previsti dal Piano strategico nazionale Pac 2023-2027 e dal Complemento per lo sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia e rivolti a incentivare l’insediamento di giovani agricoltori.