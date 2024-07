Milano | turista molestata in ostello conferma violenze in incidente probatorio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

La 18enne finlandese abusata in un hostel in zona Lambrate a Milano ha raccontato, durante l'udienza davanti al gip Fabrizio Filice, le molestie subite da uno sconosciuto nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 luglio scorso. La giovane, che dopo la testimonianza potrà rientrare in patria, ha raccontato di essere stata aggredita nel suo letto (della stanza mista) mentre dormiva e di essere riuscita con le sue urla a dare l'allarme facendo così intervenire i compagni di viaggio. Il giovane arrestato, un coetaneo italo-croato, resta in carcere - dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere nel suo interrogatorio di convalida - e potrebbe presto chiedere i domiciliari.