Martina di Amici | Maria De Filippi mi capiva con uno sguardo Con Kumo ci sentiamo

(Di lunedì 15 luglio 2024), rivelazione dell’ultima edizione di, è uscita col suo primo EP, Al centro del panorama, che racchiude e rappresenta il suo stile musicale, caratterizzato da un’anima soul, grande estensione vocale e una straordinaria precisione tecnica che le permettono di spaziare in una molteplice varietà di generi e stili musicali., Al centro del panorama 1,19 EUR Acquista su Amazon All’interno del nuovo progetto sono contenuti, oltre a due nuovi inediti, i due brani Da quando non ho smesso di amarti e Niente come te (presentati e rilasciati durante), il singolo che dà nome all’EP, Al centro del panorama, e la cover del brano di Alessandra Amoroso È vero che vuoi restare.