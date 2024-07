Mar80 Festival | Raf Tracy Spencer i Rockets e altre star per rivivere gli anni ' 80

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Marotta, 15 luglio 2024 – Raf,, Claudio Simonetti e i Goblin, Ivan Cattaneo, i. Sono alcuni degli artisti che animeranno la quarta edizione di "”: musica, cinema e spettacoli per celebrare i “minitici”’80. La manifestazione, che si terrà a Marotta dal 30 luglio al 4 agosto, è stata presentata oggi da Matteo Mazzanti e Lele Manna della Pro Loco Marotta (organizzatrice dell’evento in collaborazione con il Comune di Mondolfo) insieme al sindaco Nicola Barbieri, all’assessore al turismo Davide Caporaletti, al consigliere con delega alla cultura Even Mattioli e a Michela Stefanelli, direttore del centro commerciale “Maestrale”, partner dell’evento. Il quale si articolerà in cinque coinvolgenti serate in Piazza dell’Unificazione, alle quali si aggiungerà il concerto “Self Control 40th” di Raf alla Molo Arena.