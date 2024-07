Le novità | Diavolo al lavoro con Salisburgo e Monaco per il doppio colpo Scatto Milan accordo con Pavlovic e Fofana L’Inter rilancia il piano per Gudmundsson

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) e Mattia Todisco Inizia la settimana dei primi colpi per ile gli attaccanti (uno subito, uno più avanti), in rigoroso ordine di reparto. Con il centrale mancino serbo, alto 194 centimetri, i rossoneri hanno già trovato l’: 1,5 milioni, triennale. Ora bisogna chiudere con ilche parte da 30 milioni. Sistuazione simile sul fronte: intesa con il centrocampista raggiunta (2,5 milioni, quinquennale) con la differenza che il 25enne ha informato ilche vuole solo il. I monegaschi non possono tirare troppo la corda, visto che il nazionale francese andrà in scadenza l’anno prossimo. Da via Aldo Rossi è già partita un’offerta attorno ai 15 milioni, quasi la metà della cifra richiesta. Ne verrà inviata un’altra.