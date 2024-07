Lavorare da sarti negli atelier | il futuro si cuce dietro le sbarre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) OFFRIRE A CHI PARTECIPA una seconda chance, l’opportunità di reinventare il propriograzie alla creatività. È il principale obiettivo del bel progetto ‘Made in Rebibbia. Ricuciamolo insieme’, giunto quest’anno alla sesta edizione: un’iniziativa che sposa la tradizione sartoriale italiana, attraverso una collaborazione tra Bmw Roma, l’Accademia nazionale dei sartori e il carcere di Rebibbia. Il 26 giugno, nell’area verde del nuovo complesso dell’istituto penitenziario, si è svolta la sfilata di fine anno del corso di sartoria. In passerella hanno sfilato le creazioni estive e invernali realizzate dagli otto partecipanti a ‘Made in Rebibbia’, capi nei quali si racchiude la proposta stilistica del laboratorio di alta sartoria, sotto la guida esperta del maestro sarto Sebastiano Di Rienzo, ex presidente e maestro storico dell’Accademia nazionale dei sartori.