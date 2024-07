Lautaro Martinez vince la Scarpa d’Oro della Copa America!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024) Notte indimenticabile per, che oltre a decidere la finale di, si è portato a casa anche la. TRIONFO – L’Argentina ai piedi di. L’attaccante dell’Inter ha segnato il gol decisivo nella finale digiocata nella notte italiana a Miami contro la Colombia. Una rete arrivata nel secondo tempo supplementare, di una sfida molto accesa agonisticamente ed equilibrata., che aveva segnato quattro gol durante la fase a gironi, con il gol messo a referto questa notte è arrivato a quota cinque. Nessuno come lui: il Toro è il miglior goleadorcompetizione. Un doppio importante traguardo per il capitano dell’Inter, che lo consacra nell’olimpo dei più grandi attaccanti in circolazione.