Latina pedinamenti con il Gps e botte davanti ai figli | così faceva vivere la ex nel terrore

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 – La Squadra Mobile di, nei giorni scorsi, ha eseguito la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un uomo, residente a, per maltrattamenti ai danni della ex convivente, nonché madre dei suoi. L’attività nasce a seguito della denuncia presentata lo scorso mese di giugno dalla donna, che ha rappresentato un quadro di condotte vessatorie, di minacce e maltrattamenti subiti. Dopo una convivenza di circa 16 anni e tre, la donna aveva interrotto la relazione sentimentale da circa tre anni. La donna ha riferito agli investigatori di essere stata vittima in più occasioni delle condotte ossessive dell’uomo, che ancheaidella coppia, l’avrebbe aggredita fisicamente, ingiuriata e minaccia.