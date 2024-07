La tua pelle del viso ha sete in estate? Corri ai ripari con una bella maschera idratante a fine giornata

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 15 luglio 2024) Prendersi cura dellainè fondamentale. Caldo, sudore e conseguente disidratazione, smog e inquinamento, secchezze cutanee ed esposizione al sole sono alcuni dei danni che l’epidermide subisce in questo periodo. Per correre ai, la skincare routine ha bisogno di un boost in più che è rappresentato dalle maschere, in particolare quelle idratanti, vere e proprie alleate per unveramente fresco e riposato. Acqua di riso, l’alleato naturale per la cura delladie corpo X Leggi anche › Come scegliere la cremaa 20, 30, 40 e 50 anni Cosa succede allainSole, alte temperature, sudore, disidratazione, photoaging sono tra le aggressioni tipiche del periodo e si sommano a quelle “classiche”, smog e inquinamento tra le prime.