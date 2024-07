Il TG2 manda in onda la falsa video-confessione dell’attentatore di Trump

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il problema è sempre lo stesso: se le fonti primarie del giornalismo diventano i contenuti condivisi sui social network, il giornalismo è morto. Il caso dell’attentato di Butler (in Pennsylvania) in cui è rimasto ferito l’ex Presidente e candidato alle prossime Presidenziali americane Donaldcertifica il lento – ma neanche troppo – declino dell’informazione. La vicenda di Mark Violets è solo la punta dell’iceberg, visto che il TG2 hato inunin cui un giovane sostiene di essere Thomas Matthew Crooks, colui che ha premuto il grilletto. Peccato che, anche in questo caso, si trattasse di un troll. LEGGI ANCHE > L’analisi della trollata del calcio Twitter italiano che è diventata una fake news mondiale Piccola premessa per evitare dei fraintendimenti che hanno provocato delle critiche social: Thomas Matthew Crooks è realmente colui il quale è stato freddato dalle forze dell’ordine dopo aver sparato durante il comizio diin Pennsylvania.