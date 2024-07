Il terzo posto italiano nella cosmesi farmaceutica è di Clinicalfarma e del brand Lovrén

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Laè un mercato importantissimo nel beauty. E le prime posizioni sono importantissime: a guadagnarsi il podio aldel mercato nazionale è. Unche propone diverse opzioni die make-up del settore farmaceutico. Un mercato che, anche se potrebbe non sembrare, è parecchio competitivo. Con una rapida crescita, in soli tre mesi, questoha scalato il mercato. Già nel 2023 era passato da 10,4 milioni (2022) a 21 milioni di euro. New Line Ricerche di Mercato ha infatti stabilito che è passato dal quinto alper volumi nel totale dei mercati presidiati della dermo& igiene, con una crescita del 64,2% a volume e del 71,5% a valore.conquista i segmenti di make-up e beauty con una crescita vertiginosaè untotalmente Made in Italy, con sede a Genova, e che ha velocemente conquistato il cuore di tantissimi consumatori.