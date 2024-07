House of the Dragon 2×05 | perché non è una buona idea far sfilare per le strade di Approdo del Re la testa di Meleys?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 15 luglio 2024)of thenon è unafarper ledidel Re ladi? Attenzione SPOILER sull’episodio 5 diof the2 dal titolo “Reggente“ Ladi, il drago di Rhaenys Targaryen, viene fattaper ledidel Re all’inizio del quinto episodio diof the. Sfortunatamente per Alicent Hightower e il resto dei Verdi, è una decisione che sembra essere un grave errore dopo dalla Battaglia a Riposo del Corvo. Mentre re Aegon Targaryen è quasi morto dopo un attacco da parte di suo fratello Aemond, i Verdi stanno cercando di diffondere propaganda e rivendicare la vittoria a Riposo del Corvo. A tal fine, è logico il motivo per cui ladel drago viene portata per ledella capitale di Westeros, poiché sancisce davvero la morte die Rhaenys.