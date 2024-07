Femminicidi allarme in Spagna Media | 5 donne uccise in 48 ore E Sanchez corre ai ripari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Madrid, 15 luglio 2024 – Cinqueinnel giro di 48 ore. Un bilancio tragico per il paese. L’ultimo episodio ieri intorno alle 23 ad Alicante, sul versante mediterraneo. La polizia fa sapere che un uomo di 33 anni di origini spagnole ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 36 anni, di nazionalità russa, per poi suicidarsi con la stessa arma. Secondo fonti investigative, la donna non aveva denunciato in precedenza violenze da parte del coniuge, né risultava fra i casi a rischio monitorati nel sistema Viogen sulla violenza di genere. I due cadaveri ritrovati ieri notte dagli agenti nell’abitazione nel quartiere del Raval Roig saranno sottoposti oggi ad esame autoptico. Ieri la polizia catalana ha arrestato un uomo di 86 anni come presunto autore dell’omicidio della compagna di 76 anni a Tarragona (Catalogna) e un secondo uomo accusato di aver ucciso la sua convivente a Sabadell (Barcellona) davanti alle loro due figlie piccole.