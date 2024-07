F1 Lewis Hamilton | Correre con la Ferrari sarà una sfida Gli italiani sono molto emotivi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Non cidubbi che l’avvento diintra i grandi temi del prossimo Mondiale 2025 di F1. Nel mese di febbraio l’annuncio che ha lasciato di sasso tutti, perché si faceva fatica a immaginare cheavesse ancora voglia e motivazioni di mettersi in discussione, accettando l’offerta della scuderia di Maranello. Dopo quasi una storia ventennale in F1, un cambio di casacca importante, ricordante il percorso disempre nell’orbita Mercedes: prima con la McLaren spinta dai propulsori aspirati della Stella a tre punte (2007-2012) e poi con la scuderia di Brackley fino alla fine del 2024. Il sette-volte iridato, che ha interrotto il digiuno di vittorie nell’ultimo GP a Silvestone e portato a 104 le affermazioni nel Circus, ha dichiarato quanto segue ai microfoni di Sky Sport UK: “tutto nuovo, ma anchente.