È stata la mano di Dio

(Di lunedì 15 luglio 2024) Donald Trump il mistico? Dall’accurata ricostruzione su Repubblica dell’attentato in Pennsylvania, emerge grossomodo che Trump è un esibizionista, disposto a mostrare un orecchio sanguinante pur di raccattare qualche voto in più; che Trump è stato vittima di un regolamento di conti tutto interno agli elettori repubblicani; che Trump ha di fatto armato lui stesso l’attentatore, con la sua politica pro-fucili. E fin qui era tutto prevedibile; davvero però Trump ha approfittato dell’attentato per darsi a toni messianici, come ha sottolineato il cronista di Repubblica, talmente scosso dalla trascendenza da scomodare il “non praevalebunt” di Gesù dimenticandosi la a del dittongo? In fondo, Trump ha detto che solo Dio ha impedito che morisse.