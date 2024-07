E se Tupac Shakur avesse inscenato il proprio decesso abbandonando la vita sotto i riflettori? La sorprendente storia dietro l’omicidio del rapper

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Metrica, flow, testi impegnati. La musica come strumento per sostenere la propria gente e combattere le ingiustizie.è stato una voce per tutti: soprattutto emarginati, rifiutati e oppressi. Attivista politico influente e trascinante, è divenuto col tempo un’icona dell’hip-hop americano e globale. Un personaggio sconosciuto venuto dalla strada. Scomodo, fastidioso. Così tanto che il 7 settembre 1996, all’età di 25 anni, venne ferito a Las Vegas da cinque colpi di pistola, morendo sei giorni più tardi. Un omicidio tra i più celebri nellarecente del rap: intricato, misterioso e difficile. Nel settembre del 2023 la polizia di Las Vegas ha messole sbarre Duane Keith Davis, individuandolo come colpevole del delitto. Fascicolo chiuso? Per niente.