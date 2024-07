È il momento dell' unità Trump cambia linea sui discorsi | dovrei essere morto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il discorso che l'ex presidente americano Donaldterrà alla convention repubblicana a Milwaukee sarà «diverso», dopo l'attentato subito ieri in Pennsylvania. Lo ha annunciato lo stessoin una intervista al Washington Examiner. «Sinceramente, da ora in poi terrò un discorso completamente diverso» e sarà un messaggio diper il Paese e per il mondo, ha anticipato. Se il tentato assassinio «non fosse avvenuto» a Milwaukeeavrebbe tenuto «uno deipiù incredibili», rivolto soprattutto alle politiche del presidente Joe Biden, ha affermato. «Sarebbe stato un discorso strepitoso», ha aggiunto, ma ora è il, come ha scritto sui suoi social. «». Sono invece le parole'ex presidente americano in una intervista al New York Post.