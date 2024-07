Di Gennaro | Napoli Buongiorno grande difensore

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dario Di, giornalista Rai, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Di, dopo l’Europeo, sarà impegnato anche alle Olimpiadi? “Si, come mia abitudine seguo la pallanuoto e, come ulteriore sport, c’è il tennistavolo, un antico amore dagli albori della mia carriera. Ci sono da seguire le imprese di Debora Vivarelli”. L’Italia è tra le prime in tanti sport, ma nel calcio, invece, sembra contare molto meno di un tempo. Dove crede ci sia stato il cortocircuito? “Il cortocircuito può esserci stato anzitutto nel fatto che tutti tentano di intraprendere una carriera calcistica, ma non sempre vi si può riuscire. In altri sport, le aspettative e le soddisfazioni possono essere maggiori. L’Italia sta iniziando soltanto ora a godere dei frutti delle nuove generazioni, mentre in Paesi come Francia e Portogallo è un fenomeno presente ormai da anni.