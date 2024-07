De Laurentiis piena fiducia a Conte | il gesto a Dimaro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Aurelio Demostrain Antonioal ritiro di. Il presidente del Napoli cambia approccio con il nuovo allenatore. DeAurelio Deha mostrato unasenza precedenti in Antoniodurante il ritiro del Napoli a. Come riportato da Il Mattino: “Mai prima d’ora il patron azzurro aveva dato così tantaa un tecnico, nemmeno con Spalletti e Ancelotti, affidandogli totalmente l’organizzazione della rosa. Un cambio rispetto al passato veramente storico nella storia del Napoli”. Durante il ritiro di, Deaveva inizialmente dichiarato ai tifosi: “Vengo in mezzo a voi”. Tuttavia, come riporta La Repubblica, il presidente ha poi cambiato idea: “Depoi ci ha pensato su e ha optato di nuovo per un profilo più basso, rinunciando alla gloria personale del bagno di folla.