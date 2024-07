Consulcesi Club webinar e guida per riconoscere e tutelarsi da demansionamento

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) - Spesso presentato come una situazione 'momentanea e straordinaria', ilfinisce per diventare una routine e i professionisti sanitari non sanno come. Per esaminare risvolti legali e possibili azioni da intraprendere - si legge in una nota -ha realizzato lasul lavoro:legale per', scaricabile online, che raccoglie l'expertise dei propri consulenti legali che, da anni, affrontano la tematica e ricevono richieste sul tema dai membri. Con la costante carenza di personale sanitario - mancano 104mila medici (Anaao Assomed), oltre 200mila infermieri (Nursing Up) e 70mila operatori socio sanitari (Migep) - per assolvere i compiti necessari e garantire ai pazienti il trattamento migliore anche in emergenza, si è arrivati alla cronicizzazione del fenomeno.