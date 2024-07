Bucciano al via le attività estive Ed il Comune finanzia il Micronido per garantire il servizio anche in estate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti L’buccianese conferma grandissima attenzione per la sfera dell’infanzia. Archiviati libri e banchi, è tempo di sole e di condivisione. E l’Amministrazione comunale guidata dal Primo Cittadino Pasquale Matera fornisce un prezioso assist alla causa. Sono iniziate nel centro pedemontano ledel progetto estivo: tra fasi laboratoriali, doppia uscita in piscina, escursioni in montagna, laboratori di cucina e ricerca di erbe spontanee, i ragazzi potranno fruire, fino ai principi del mese di Settembre, di un prezioso e variegato intrattenimento. “Desidero ringraziare la consigliera delegata Giusy De Blasio per l’impegno profuso nell’organizzazione di tale iniziativa – commenta il sindaco Matera – Parimenti ringraziamenti vannoall’Ufficio Servizi sociali ed alla dottoressa Federica Lerro per l’attento e prezioso lavoro svolto.