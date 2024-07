Battiti Live | la scaletta della seconda puntata

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dopo l’ottimo esordio di lunedì scorso, prosegue su Canale 5, lo show musicale condotto da Ilary Blasi con Alvin e Rebecca Staffelli. Questa sera va in onda la, andata in scena a Molfetta il 22 giugno. Ecco laserata con l’ordine di esibizione dei cantanti attesi sul palco. Emma Tananai e Annalisa Annalisa Cristiano Malgioglio Alessandra Amoroso e BigMama Alessandra Amoroso Articolo 31 Tony Effe e Gaia Tananai Gabry Ponte Renga e Nek Rose Villain Paola e Chiara Mida Benjamin Ingrosso ComaCose Jvli, Olly e Emma Olly Baby K Holden Clara BigMama Fred De Palma Santi Francesi Per quanto riguarda le performance on the road da alcune delle località turistiche più apprezzatePuglia, ci saranno Elodie da Bari e i The Kolors da Gravina.