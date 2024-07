Attivo il Centro comunale di Raccolta Nargi | Traguardo fondamentale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’da questa mattina, in via Nuova Consortile, a Pianodardine, il nuovodi, con l’annessodel Riuso. Il Comune di Avellino chiude dunque il cerchio sull’implementazione dei servizi per una corretta gestione dei rifiuti in città, iter avviato nei mesi scorsi con l’affidamento alla società mista a maggioranza pubblica, “Grande Srl”. I due Centri, di grande rilevanza per l’utenza, saranno attivi tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08 alle ore 16. Il conferimento sarà riservato ai soli residenti ed agli operatori economici autorizzati. I cittadini potranno dunque conferire a Pianodardine una vasta gamma di rifiuti urbani non pericolosi. Alla presenza del personale dell’azienda, i conferimenti dei cittadini, sulla base della loro tipologia, saranno successivamente smaltiti o destinati al riuso.