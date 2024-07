Apple iPhone 16 Pro Max | innovazioni e specifiche tecniche

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 15 luglio 2024)è pronta a rivoluzionare il mercato degli smartphone con il lancio dell’16 Pro Max previsto per settembre 2024. Questo nuovo dispositivo promette di portare significativesia in termini di design che di prestazioni, consolidando la leadership dinel settore. In casasta arrivando una nuova chicca. Dopo l’ultima generazione di smartphone, la casa tecnologica non intende fermare il progresso e ha già pronta in uscita la nuova serie di16 Pro Max. Ecco tutte lee caratteristiche dei nuovi modelli. I Phone, foto Ansa – VelvetMagIl nuovo16 Pro Max sarà dotato di un display da 6.9 pollici, un aumento rispetto ai 6.7 pollici del modello precedente, rendendolo l’più grande mai prodotto.