Al bene confiscato di Maiano di Sessa Aurunca lo spettacolo gratuito di Flavio Insinna venerdì 19 luglio

(Di lunedì 15 luglio 2024)19ore 21.00, al“A. Varone” didi, si terrà lodel personaggio televisivo“Dalle Sbarre alle Stelle”. L’evento è stato organizzato dalla Cooperativa sociale “Al di là dei Sogni” per il “Buona Vita Festival”. Un evento straordinarioe aperto al pubblico. Dal libro di Fabio Masi, con la regia di Ariele Vincenti, il laboratorio teatrale “Al di là dei Sogni” con il patrocinio del Comune di Cellole, mette in scena un racconto di caduta e riscatto. Un evento da non perdere che vede sul palcoscenico una compagnia di attori professionisti come, i soci della cooperativa sociale Al di là dei sogni, i giovani di Cellole e la compagnia di ballo dell’Asd Arabesque di Fiorina Condanna.