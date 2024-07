Agerola | Controlli anti droga dei carabinieri Padre e figlio in manette

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024): Durante un servizio territoriale, i militari hanno perquisito un abitazione rinvenendo della, arrestati due uomini Giornata diadper idella locale stazione che nell’ambito del servizio “Continuum Bellum 2” con lo squadrone eliportato cacciatoridi Calabria hanno arrestato 2 persone.Si tratta di un uomo di 46 anni e di suo20enne, sono entrambi incensurati e del posto. I militari hanno perquisito l’abitazione dei 2 e lì hanno rinvenuto e sequestrato 5 buste con all’interno complessivamente 730 grammi di marijuana. Laera nascosta in un locale attrezzi. Gli arrestati sono in attesa di giudizio Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolodei