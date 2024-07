AEW | Bryan Danielson verso la storia solo pochissimi hanno lottato in queste quattro arene leggendarie

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 15 luglio 2024) La recente vittoria dinell’Owen Hart Foundation Men’s Tournament nongli ha garantito un’opportunità per il titolo mondiale a AEW All In, ma lo sta anche proiettandoun traguardo storico nel mondo del wrestling professionale. La vittoria dia AEW Dynamite Nell’episodio del 10 luglio di AEW Dynamite,ha sconfitto Hangman Page, aggiudicandosi il torneo dedicato a Owen Hart. Questo successo gli ha assicurato un match per il titolo mondiale al prossimo pay-per-view AEW All In, che si terrà al Wembley Stadium di Londra. Un’opportunità per entrare nellaLa partecipazione diall’evento di Wembley potrebbe segnare un capitolo significativo nella sua già illustre carriera.