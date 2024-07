A San Terenzo si parla di benessere Dibattito su shiatsu e alimentazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) In programma domani alle 21.30 (con entrata gratuita) al Parco Shelley di Sanil secondo incontro degli eventi di #lericisiprendecura, a cura dell’assessorato alle politiche sociali intitolato “Conoscendo il”, talk con Apos, associazione professionale operatori ed insegnanti, con la biologa nutrizionista Erika Benedetti e Carlo Ercolani, esperto. Loè una disciplina che indica un trattamento manuale codificato in Giappone nel primo dopoguerra come tecnica peculiare, le cui origini derivano da antiche tradizioni popolari e filosofie orientali. Si occupa principalmente di ristabilire un corretto equilibrio psicofisico favorendo le condizioni per il recupero di un naturaledei soggetti coinvolti, risvegliando e armonizzando le funzioni e le risorse vitali profonde.