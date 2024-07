77 balene si sono arenate su una spiaggia scozzese è il peggior caso del secolo

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un branco dipilota è stato trovato arenato sull’isola di Sanday, in quello che è stato definito uno deimenti delnel Regno Unito. Secondo il British Divers Marine Life Rescue il branco diè stato ritrovato su unadelle Isole Orcadi, in Scozia, contava 77 animali ed è stato scoperto giovedì 11 luglio a Tresness Beach. Giovedì 11 luglio, intorno alle 10:45 ora locale, il British Divers Marine Life Rescue (BDMLR), con sede a Uckfield, Regno Unito, ha ricevuto una segnalazione dimento e una squadra è stata “immediatamente mobilitata” con le attrezzature per raggiungere l’isoladi Sanday, come si legge in un comunicato stampa del BDMLR. All’arrivo i soccorritori hanno trovato circa 77 animali sulladi Tresness Beach, “evidentemente arenati già da diverse ore”.