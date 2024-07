Vivi per un nonnulla quel millimetro che può cambiare la storia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 14 luglio 2024) Era il 7 aprile 1926 quando Mussolini, uscendo dal palazzo del Campidoglio, rischiò di morire per mano di Violet Gibson. Un colpo di pistola dritto sul volto. Sarebbe potuta essere la fine del Duce, del fascismo. Una pagina immaginaria della nostrapotrebbe essere raccontata, un “what if” alla Philip K. Dick. Mussolini si salvò grazie a un saluto romano fatto inpreciso istante: tirò indietro il capo, come era suo tipico fare e così il proiettile lo prese solo di striscio sul naso, un cerotto e passa la paura. È una questione di attimi, frazioni di secondo che stabiliscono il corso della.Leggi anche: “Il figlio peggiore”, il vero romanzo dell’Operazione Blue Moon: l’eroina arma contro i giovani Quando nella notte in Pennsylvania è stato premuto il grilletto, Donald Trump, pronto al secondo mandato da presidente, è stato iscritto involontariamente al lungo elenco di politici vittime di attentati.