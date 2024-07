Viaggio in Italia | alla scoperta dell’Abruzzo

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di domenica 14 luglio 2024) L’Abruzzo, regione dal cuore verde d’, si erge maestoso tra le onde dell’Adriatico e le vette degli Appennini. Questo territorio, spesso sottovalutato, nasconde un tesoro di biodiversità e cultura che lascia senza fiato anche il viaggiatore più esperto. Dalle spiagge dorate che si estendono per chilometri lungo la costa alle montagne imponenti che dominano l’entroterra, l’Abruzzo offre un ventaglio di paesaggi che sembrano usciti da un dipinto rinascimentale. Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, cuore pulsante della regione, è un santuario naturale dove orsi marsicani, lupi appenninici e camosci vagano liberi tra foreste millenarie. Qui, il silenzio è rotto solo dal fruscio del vento tra le foglie e dal canto degli uccelli, creando un’atmosfera quasi mistica che riporta il visitatore a un tempo in cui l’uomo e la natura vivevano in perfetta armonia.