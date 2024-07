Tradizionale appuntamento della ’Cena in centro’ per aiutare la materna parrocchiale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Una tavolata con centinaia di persone sabato prossimo nel centro di Crespellano dove ritorna l’ormai‘Cena in. Originale iniziativa che si svolge tutta all’aperto su iniziativaPro Loco di Crespellano, del Comune di Valsamoggia,parrocchia di San Savino e delle associazioni volontarie crespellanesi che in questo modo raccolgono fondi da destinare al funzionamentoscuolaGaragnani. Istituzione storica di questa comunità che viene così sostenuta dalle famiglie nella realizzazione di progetti e nell’accoglienza di tutti i bambini. Alle 20 sulla tavola lunga più di duecento metri distesa lungo la via Marconi dal Municipio e lungo tutto la via principale del grande paese di Valsamoggia, si accenderanno le candele che illuminano una festa che insieme ad una parte gastronomica comprende musica, intrattenimenti vari per i bambini e per le famiglie.