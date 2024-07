Resta a Napoli Victor! | ovazione per Osimhen a Dimaro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 14 luglio 2024)accolto da un’dei tifosi del. I sostenitori azzurri chiedono la permanenza del bomber nigeriano.protagonista del ritiroL’entusiasmo è alle stelle nel quarto giorno di ritiro del. Questa mattina, l’ingresso disul campo di Carciato ha scatenato una vera e propriada parte dei tifosi azzurri presenti. Alle 9:30, come ormai consuetudine, è iniziata la seduta di allenamento guidata da Antonio Conte. Ma il momento clou della mattinata è stato senza dubbio l’arrivo disul terreno di gioco. Il bomber nigeriano è stato accolto da un’totale. I tifosi, sia in tribuna centrale che nella curva Carciato, si sono alzati in piedi per salutare il loro beniamino.