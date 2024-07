Olimpiadi Milano-Cortina i timori della Corte dei conti veneta | Deficit di Fondazione salito a 107 milioni Nessuno monitora costi e ritardi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Almeno i Signori dellenon potranno dire – in sede di consuntivo delle spese di2026 – di non essere stati avvertiti dalladei. Idelle opere sono già cresciuti, a cominciare dalla nuova pista da bob. Il bilancio di2026 ha unpatrimoniale cumulato “in costante peggioramento”, che ha raggiunto i 107di euro, senza che vi sia certezza di miglioramento del business plan dei prossimi due anni, con la conseguenza che, in presenza di un passivo, gli enti pubblici saranno chiamati a ripianare le perdite. C’è poi una babele di enti che ruotano attorno ai Giochi Invernali, mentre manca una “struttura terza” che monitori i tempi di realizzazione delle opere da parte di Infrastrutture(Simico), che provvede in proprio al controllo, facendo riferimento al Ministero con a capo Matteo Salvini.