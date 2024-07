L’Osimana è in buone mani Tra i pali arriva Cingolani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Otto giorni ancora e poi lunedì 22 luglio(Eccellenza) comincerà a sudare. In attesa non è terminato il mercato, perché negli ultimi giorni sonoti quattro volti nuovi, giovani, a infoltire il gruppo a disposizione di mister Claudio Labriola. Si tratta di un portiere, un difensore e due centrocampisti. Il secondo volto nuovo in casa Osimana, dopo quello di bomber Matteo Minnozzi, è il portiere classe 2002, Diego. "Un portiere di prospettiva" lo descrivono i dirigenti ‘’senzatesta’’.è cresciuto nelle giovanili della Recanatese per poi approdare al Valdichienti Ponte e successivamente alla Sangiustese VP. "Quando sono stato contattato non ho avuto dubbi – afferma–. Osimo è una piazza importante e con un grande seguito.