Litorale Domizio | controlli dei carabinieri denunce e perquisizioni

(Di domenica 14 luglio 2024) Caserta. È di cinque persone denunciate, 748 persone identificate, 472 mezzi controllati, 10personali e veicolari eseguite, 30 verbali per infrazioni al codice della strada per un importo complessivo di 13.352 euro, 15 esercizi commerciali controllati e 2 veicoli sottoposti a fermo amministrativo con 9 patenti di guida ritirate il bilancio deieffettuati, daidella Compagnia di Sessa Aurunca lungo ildomitio. Un’attività che si è concentrata nelle località di mare e nelle aree della movida con più di 10 pattuglie impegnate. In particolare due persone sono state denunciate perché risultate positive all’alcool test, due perché in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di centimetri e di un coltello a della lunghezza di 22 centimetri, e l’ultima perché responsabile di furto aggravato di una bicicletta elettrica, che è stata poi restituita al legittimo proprietario.