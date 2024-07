L’amore è un fiume travolgente per Carla Madeira

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 14 luglio 2024) Lucy è una prostituta, sboccata, perversa. «Non esistono costumi più facili dei miei» dichiara. La sua sessualità è debordante, conquista tutti tranne Venâncio, che la rifiuta anche con la forza. È innamorato della moglie Dalva, che ha appena partorito. Ma un episodio di violenza domestica prostra entrambi e li allontana l’uno dall’altra. Finché Lucy, con un gesto che a Venâncio riapre il cuore, riesce a riaccendere il suo desiderio. La prostituta rimane incinta e questa nuova vita cambia tutto. La moglie e l’amante, in un triangolo dalle dinamiche inedite, si alleano. L’amore è unditravolge per il finale sorprendente e per una scrittura potente e liquida, come suggerisce il titolo. Il giro del mondo in 10 libri: i consigli estivi dei librai X Gronda di lacrime, sudore, sangue, sperma, saliva, investe il corpo del lettore oltre che la mente.