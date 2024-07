Inno inglese storia testo e parole | ecco come e quando è nato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Tra gli inni nazionali più conosciuti e iconici al mondo non può non essere citato quello. Adottato nel 1744, è di fatto l’più antico al mondo e possiede una peculiarità: il cambio del titolo a seconda del sesso del sovrano corrente. Dal ‘God save the Queen’ del regno di Elisabetta, dal 2022 è infatti diventato ‘God save the King‘ con l’ascesa al trono di Carlo. Evidente la connessione tra religione e politica, riprendendo il ‘viva il re’ delle traduzioni dal latino della Bibbia e dalle precedenti incoronazione dei vari sovrani delladi questo popolo, veri e propri riti religiosi sin dai tempi di Edgardo. Il canto patriottico è utilizzato in tutte le occasioni pubbliche, da cerimonie a eventi di sport, ed è cantato anche dalla nazioni del Commonwealth che riconoscono la monarchia