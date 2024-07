I primi effetti del tentato assassinio di Trump L’analisi di D’Anna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 14 luglio 2024) È uno dei momenti più oscuri degli Stati Uniti d’America. L’ata Donaldevoca e moltiplica misteri e retroscena dell’a Dallas, nel 1963, del Presidente Kennedy. Undel quale le verità mai conosciute sono ancora, e probabilmente lo saranno per sempre, infinitamente maggiori dei particolari documentati e accertati. Dallas Texas, Butler Pennsylvania: stesse modalità, un cecchino appostato a distanza che poi viene ucciso, un fucile di precisione e un contesto confuso e caotico. L’unica enorme differenza è chesia stato colpito di striscio all’orecchio destro e sia rimasto illeso. Il sangue sul volto, l’espressione sconvolta, la gesticolazione convulsa, le grida di rabbia e di rivalsa disono entrate già nella storia ed hanno l’effetto di rimuovere tutte le gravi accuse spesso infamanti, le pesanti imputazioni processuali, i dubbi, le perplessità e in molti casi anche l’istintiva repulsione dell’opinione pubblica e soprattutto degli elettori americane nei confronti del temuto e discusso ex Presidente, candidato repubblicano alle presidenziali di novembre.