Ho venduto in blocco la mia collezione di carte Magic e con il ricavato mi ci sono comprato casa | la storia incredibile di Tomaso Freschi

(Di domenica 14 luglio 2024) “Hoinla miadie con ilmi ci”. È unaquella del, trentaseienne piacentino di professione consulente finanziario, che ad un certo punto si è ritrovato tra le mani un inaspettato “tesoretto” e ha deciso di farlo rendere. Per gli appassionati di giochi di ruolo forse non è sorprendente, per tutti gli altri sì: le, uno dei più popolari giochi di ruolo a tema fantasy, pubblicate dal 1993 dalla Wizards of the Coast,diventate in trent’anni un vero e proprio oggetto di culto per il quale i collezionistidisposti a sborsare anche migliaia di euro. In particolare, per lepiù rare. Come la Black Lotus, così imprendibile che viene valutata più di diecimila euro.