Giro dell’Appennino 2024 | Jan Christen batte Velasco e Ulissi

(Di domenica 14 luglio 2024) Si torna a gareggiare in Italia, nonostante la contemporaneità con il Tour de France: appuntamento oggi con una storica corsa del calendario del Bel Paese, il, giunto alla sua 85ma edizione, con partenza da Novi Ligure ed arrivo a Genova. Cambia la Nazione, cambia la categoria della corsa, ma non cambia la squadra che vince: è sempre UAE Emirates che trionfa grazie al colpaccio del giovane svizzero Jan. L’elvetico, al secondo trionfo tra i professionisti dopo una tappa deld’Abruzzo, è riuscito ad anticipare tutti sfruttando anche la superiorità numerica del team emiratino. Diegoha infatti chiuso terzo perdendo lo sprint per la piazza d’onore con Simone, mentre quarto è giunto un pimpante Filippo Baroncini.