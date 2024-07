FdI la nuova capogruppo è Scarano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Fratelli d’Italia punta su Francesca. L’ex leghista (che lasciò il Carroccio dopo oltre dodici anni a febbraio dell’anno scorso) sarà ladei meloniani a Palazzo d’Accursio, al posto di Stefano Cavedagna eletto a Bruxelles. L’eurodeputato resterà comunque consigliere comunale. Una decisione presa all’unanimità nella giornata di venerdì dai consiglieri componenti il gruppo, a seguito delle elezioni Europee e in preparazione alle imminenti elezioni regionali. "Il gruppo di Fratelli d’Italia – recita la nota dei meloniani – lavorerà ancora più intensamente a tutela degli interessi dei bolognesi, con un impegno particolare per le imminenti elezioni regionali, per portare un cambiamento anche nella nostra regione". Festeggia: "Accetto con gioia e responsabilità questo ruolo, certa che la squadra di Fratelli d’Italia sarà ancora più forte, coesa ed incisiva, seguendo l’esempio dei nostri riferimenti nazionali, il viceministro Galeazzo Bignami e il senatore Marco Lisei".