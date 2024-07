Ecco perché lo volevo morto Attentato a Donald Trump parla l’attentatore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 14 luglio 2024) “ucciderlo”. Scoperta dell’Fbi sull’re di: in un video girato e pubblicato via social il giovane spiega cosa lo avrebbe spinto ad agire. La notizia è stata appena diffusa dai maggiori notiziari americani. Non appena appresa l’identità dell’uomo, infatti, sul web infatti è iniziata la ricerca di elementi e notizie su di lui. Il video è stata rintracciato quasi subito e adesso è passato al vaglio per cercare indizi utili per inquadrare meglio quanto avvenuto. Cosa si sa dell’uomo che poche ore fa durante un evento elettorale ha sparato con un fucile contro il candidato repubblicano alle presidenziali Usa. Si chiama Thomas Matthew Crooks. L’re, ucciso dalle forze di sicurezza, aveva 20 anni ed era originario di Bethel Park, Pennsylvania.